Baumpflegemaßnahmen in Niederwerth

Waren am ersten Aktionstag sieben Personen dem Aufruf gefolgt, hatten sich am zweiten Aktionstag im Laufe des Nachmittags sogar zehn Personen im nördlichen Bereich der Insel eingefunden. Erwähnenswert an dieser Stelle ist das tolle Engagement einer Bürgerin aus Vallendar, die fast täglich mit dem Fahrrad ihre Runden auf Niederwerth dreht und an diesem Samstag, mit Fahrrad und Astschere ausgerüstet, tatkräftig die Aktiven unterstützt hat. Eine tolle Geste, zeigt dies doch, dass auswärtige Besucher, die die Schönheit der idyllischen Insel schätzen, auch der Ortsgemeinde auf diese Weise etwas zurückgeben wollen und bereit sind, für den Erhalt der Natur tatkräftig mit anzupacken.

Dank der Vielzahl der Personen verblieb während der Pflegemaßnahmen noch genügend Zeit, die Markierung der Obstbäume fortzuführen und auch zwei Nistkästen, die von der NABU gespendet wurden, in den Bäumen anzubringen. Ortsbürgermeister Klöckner ließ es sich an diesem Nachmittag nicht nehmen, den Aktiven persönlich für die Pflegemaßnahmen zu danken.