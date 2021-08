Bassenheimer Schützen veranstalten Jahreshauptversammlung

Üblicherweise findet die Jahreshauptversammlung der Schützen im Januar, in Kombination mit dem traditionellen Patronatsfest, statt. Aber dieses Jahr war ähnlich wie 2020, aufgrund der Corona Situation leider nichts normal. Umso erfreulicher, dass nun zumindest eine etwas provisorische Versammlung unter Corona Maßnahmen durchgeführt werden konnte.

Brudermeister Dirk Apitz konnte immerhin 18 anwesende Schützen begrüßen. In einer Gedenkminute wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht, insbesondere dem im letzten Jahr verstorbenen Bruno Gotthardt. Mangels Ereignisse fiel auch der übliche Rückblick auf das vergangene Schützenjahr entsprechend kurz aus. Keine Schießsportereignisse, kaum Jugendaktivitäten. Kassierer Marc Ketzner konnte von einem ausgeglichenen Kassenstand berichten. Dank entsprechender Sparpolitik konnte der Verein bisher ohne finanzielle Schieflage durch die Pandemie gesteuert werden.

Im anschließenden Bericht des Brudermeisters wurde kurz das vergangene Schützenjahr gestreift, Schwerpunkt dabei natürlich die Ausfälle und Einschränkungen durch die Corona Pandemie. Aber es gab auch erfreuliche Punkte, so konnten unter anderem als erfolgreiche Projekte eine neue Küche eingebaut sowie der Clubraum fertig renoviert werden. Ganz besonders wurde den Vereinsmitgliedern gedankt, die dem Verein auch während der schwierigen Pandemiephase die Treue gehalten haben, die Mitgliederzahl ist fast unverändert. Erwähnt wurde außerdem, dass der Schützenplatz zukünftig auch endlich eine eigene Adresse haben wird: „Am Schützenplatz“. Nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Nach vier Jahren Amtszeit stand als nächster Punkt die Neuwahl des Vorstandes an. Die meisten Vorstandsmitglieder standen für die Wiederwahl zur Verfügung. Zwei Vorstandsmitglieder sind auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Dirk Apitz dankte den langjährigen Vorstandsmitgliedern Albert Barth (erster Schießmeister) und Peter Stahl (zweiter Jungschützenmeister) für ihre gute Arbeit und das lange Mitwirken im Vorstand. Alles andere als selbstverständlich in den heutigen Zeiten, dass ein Ehrenamt so lange ausgefüllt wird. Umso erfreulicher, dass auch beide Posten nachbesetzt werden konnten. Somit ist der Vorstand der Schützen wieder entsprechend besetzt und hoffentlich für die Zukunft gut aufgestellt.

Der zukünftige Vorstand der Bassenheimer Schützen sieht wie folgt aus:

1. Brudermeister Dirk Apitz

2. Brudermeister Thomas Stahl

3. Brudermeister Piet Ketzner

1. Kassierer Marc Ketzner

2. Kassierer Erich Korb

1. Schriftführer Norbert Stahl

2. Schriftführer Arnd Baulig

1. Schießmeister Jörg Skiba

2. Schießmeister Walter Roos

1. Jungschützenmeister Lars Krämer

2. Jungschützenmeister NN

Fahnenträger Peter Baulig junior

Unter Punkt Verschiedenes gab Brudermeister Apitz noch einen Ausblick auf das kommende Jubiläumsjahr. Der Verein feiert dann sein 100-jähriges Jubiläum! Stand jetzt sind zwei Veranstaltungsblöcke geplant. Im August Festkommers und Bezirkskönigsschiessen, im September Konzertveranstaltung und Dorfmeisterschaft. Ehrungen wie Jubilare oder Vereinsmeister wurden auf Januar 2022 verschoben, wo die Hauptversammlung hoffentlich wieder mit Patronatsfest im normalen Rahmen stattfinden kann.