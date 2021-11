Ballettprüfungen der Royal Academy of Dance® an Koblenz School of Ballet

Kürzlich wurden in den Studios der Koblenz School of Ballet Ballettprüfungen der Klassen Primary, Grade 5, Grade 8 und Discovering Repertoire durch die belgische Prüferin Olivia Burvenich abgenommen.

Koblenz School of Ballet Koblenz School of Ballet Koblenz School of Ballet Koblenz School of Ballet

Sara Cocker, Leiterin der Koblenz School of Ballet, führt seit mehr als drei Jahrzehnten die Ballettabteilung der Volkshochschule Emmelshausen. Als die Royal Academy of Dance® (RAD) kurzfristig Live-Prüfungen im Herbst anbot, hat Cocker die Gelegenheit sofort beim Schopf gepackt und ihre VHS-Schüler mit den Schülern der Koblenz School of Ballet zusammengeführt. Die großzügigen Räumlichkeiten ihrer Ballettschule in Verbindung mit einem ausgefeilten Hygienekonzept machten es möglich, Vorschriften und Auflagen der Landesregierung einzuhalten und sichere Prüfungen zu gewährleisten.

So wurden insgesamt 35 Eleven im Alter von fünf Jahren bis Ü60, Zugang ist für alle Kandidaten möglich, es gibt keine Altersbegrenzung nach oben, auf ihre tänzerischen Fähigkeiten geprüft. Es war ein unvergesslicher Tag für die Prüflinge, dem ein außergewöhnliches Jahr der Vorbereitung vorherging: Für viele Monate stand der Bereich Tanz als darstellende Kunst coronabedingt still, dennoch tanzten die meisten von Cockers Schülern weiter. Mithilfe der Online-Plattform Zoom in Kombination mit Übungsvideos konnten das Training und die Prüfungsvorbereitung auch zuhause weitergehen. Sobald der Live-Unterricht wieder aufgenommen werden konnte, wurde im fleißig im Studio geübt. Zusätzlich zum regulären Ballettunterricht wurden Übungsstunden angeboten, so dass die Vorbereitung gezielt, in Ruhe und ohne Nervosität erfolgen konnte. Bei der Generalprobe konnten die Teilnehmer dann ihren Familienangehörigen zeigen, was sie gelernt haben und einen Eindruck vermitteln, wie eine Ballettprüfung abläuft.

Wo liegen überhaupt die Vorteile von Ballettprüfungen? Eine Prüfung ist ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann und bietet einen Rahmen um das eigene Können unter Beweis zu stellen. Die Kandidaten kommen gestärkt und motiviert aus den Prüfungen, jeder geht mit einem großen Wissenszuwachs nach Hause. Die Royal Academy of Dance® ist die weltweit größte Ausbildungs- und Prüfungsorganisation im klassischen Ballett. Die Schüler werden von unabhängigen Prüfern nach international einheitlichen Standards geprüft, so dass sich auch die Eltern die Qualität des Ballettunterrichts ihrer Kinder bestätigen lassen können. Bei den Prüfungen an der Koblenz School of Ballet traten jedoch nicht nur Kinder an; es wurden auch Prüfungen des Kurses Discovering Repertoire abgenommen, einem neuen speziellen Lehrplan, der sich dem Einstudieren von Variationen aus dem klassischen Ballettrepertoire widmet und sich an Jugendliche und Erwachsene richtet. Nun warten alle gespannt auf die Ergebnisse, die dann im Rahmen einer kleinen Urkundenverleihung bekannt gegeben werden.