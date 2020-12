AWO Vallendar wählt neuen Vorstand

Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 10:00 Uhr

Dieter Klöckner, Ehrenbürger der Stadt Vallendar und seit 25 Jahren Vorsitzender der AWO, eröffnete die Versammlung mit einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder. In seinem anschließenden Rechenschaftsbericht zog er Bilanz über die Arbeit in der zurückliegenden Amtszeit des Vorstands.

Schwerpunkt des Wirkens ist der Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“, der in den fast 50 Jahren seines Bestehens weit über 500.000 Mahlzeiten ausgeliefert hat. Die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs war möglich geworden durch Spenden einiger Firmen und Verbände, für die der Vorstand nochmals herzlich dankte.

Das Vereinsleben war in den letzten Jahren nur eingeschränkt möglich, besonders aufgrund des sehr hohen Altersdurchschnitts der Mitglieder. Viele können nicht mehr aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Daher sieht es die AWO als dringend notwendig an, neue Mitglieder zu werben. So kann man in Zukunft den Veranstaltungskalender über die Weihnachtsfeier hinaus erweitern. Erfreulich ist die Bildung des Kinderchors „AWO-R(h)einstimmchen“ unter Leitung von Helena Habetz-Kloss (Helena's Musikschule).

Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann, langjähriges AWO-Mitglied, berichtete in einem Kurzvortrag über die derzeitigen Schwerpunkte der Kommunalpolitik vor Ort. Dabei spielt die Sicherung der ärztlichen Versorgung ebenso eine wichtige Rolle wie die Schaffung weiteren Wohnraumes. Eine sehr schöne Sache für die Bürger ist der geplante Wochenmarkt, der dank der Bestrebungen der „Bürgerinitiative Hellenstraße“ in Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden und dem sozialen Quartier zustande kommen soll.

Unter dem Vorsitz von Versammlungsleiter Heitmann wurde nach den Berichten von Kassenwart und Kassenprüfer der Vorstand gewählt. Einstimmig wählte die Versammlung Dieter Klöckner erneut zum Vorsitzenden, ebenso ohne Gegenstimmen seine Stellvertreterinnen Anja Gläser und Bianka Maier. Die bisherige Kassenverwalterin Aytül Öksüz wollte aus beruflichen Gründen nicht mehr für dieses Amt kandidieren, aber weiterhin dem Vorstand als Beisitzerin angehören.

Zum neuen Kassenwart wurde Mark Mosen gewählt. Als Schriftführerin wurde Wilma Janzen in ihrem Amt wiedergewählt. Ebenso bestätigt als Beisitzerinnen wurden Annelie Groß, Helen Habetz-Kloss und Christel Klöckner, neu dazu kommen Aytül Öksüz und Ulrich von Hammé. Als Kassenprüfer wurde Brigitte Heitmann-Weiß wiedergewählt. Rechtsanwalt Dieter Hildebrandt, seit vielen Jahren Kassenprüfer, bat um Entlastung und wurde durch Dr. Ulrike Stahlschmidt ersetzt.