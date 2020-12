AWO Karthause besucht Museum im Herzen der Stadt

Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 12:05 Uhr

Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurden die Besucher in zwei Gruppen aufgeteilt, da nur maximal zwölf Personen eine Einheit bilden durften. Das Sektmuseum befindet sich seit 1969 unter der ehemaligen Sektkellerei und steht unter Denkmalschutz.

Die Begleiterinnen führten die Gruppen in den Keller und in die Vergangenheit dieses Unternehmens, das eine große Bedeutung für Koblenz hat. In den Gewölben erfuhr man einiges über die Entstehung des Unternehmens, dass von Johann Friedrich Deinhard 1794 gegründet wurde. Nach Heirat seiner Enkeltochter Emma mit Julius Wegeler blieb der Sektbetrieb in den Händen ihrer Nachfahren bis Henkel die Firma in 1997 übernahm. Erfreulicherweise konnte die Familie Wegeler 2017 das Gebäude zurück erwerben. Anhand der Originalgeräte wurden die einzelnen Schritte der Sektherstellung erläutert, von der Traube bis zum edlen Tropfen. Die Besucher staunten nicht wenig, als sie hörten, dass der beliebte Sekt über den Hafen von London in die ganze Welt verschickt wurde.

Nach einer sehr interessanten und unterhaltsamen Führung trafen die sich die Teilnehmer im Ausschankraum, wo sie drei verschiedenen Sorten Sekt probieren konnten. Anschließend ließen sie den Abend gemütlich im Weindorf ausklingen, wo sie unter freiem Himmel ein köstliches Essen genossen.