Ausgezeichnetes Engagement für die Artenvielfalt in der Mosel-Region

Im Rahmen der Initiative Lebendige Moselweinberge zeichnet das DLR Mosel seit 2016 charakteristische Landschaftsausschnitte entlang der Mosel und ihren Nebenflüssen als Leuchtpunkte der Artenvielfalt aus. Diese Leuchtpunkte weisen eine besonders hohe Dichte an seltenen Tier- und Pflanzenarten auf und machen aufmerksam auf die einzigartige biologische Vielfalt in der Moselregion. Die zwölf bisher ausgezeichneten Leuchtpunkte wurden von den Naturerlebnisbegleitern ausgewählt und dienen nun als Aushängeschilder für die besondere Artenvielfalt in der Region.

Mit den Winninger Weinbergterrassen kommt nun ein weiterer Leuchtpunkt hinzu. Hier wird das Motto Mauerlandschaften, unter dem die diesjährige Auszeichnungsreihe steht, direkt deutlich. In der Winninger Weinlage Uhlen sind 29 Terrassen mit Trockenmauern übereinander angeordnet. Insgesamt sind die Mauern mit den zahlreichen Spannbögen und teils abenteuerlichen Treppenaufgängen 17,4 Kilometer lang. Das beeindruckt nicht nur Gäste und Wanderer, sondern bietet mit den vielen Mauer- und Felsabschnitten auch einen idealen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, wie den streng geschützten Apollofalter. Dass der Apollofalter eine ganz besondere Beziehung zu Winningen hat, zeigt sich auch in seinem wissenschaftlichen Namen, der sich von dem Namen der Moselgemeinde ableitet: Parnassius apollo vinningensis. Auch viele andere Arten fühlen sich in dem einzigartigen Lebensraum rund um die Mauern und Felsen bei Winningen wohl und machen die Artenvielfalt der Mosel-Region hier auf engstem Raum hautnah erlebbar. Bei der Überreichung der Urkunde an die Gemeinde betont Norbert Müller, Dienststellenleiter des DLR Mosel, auf welch einzigartige Art und Weise die moseltypischen Weinbergterrassen hier in den Winninger Lagen erlebbar sind. Dies wird auch in dem zum Leuchtpunkt entstandenen Kurzfilm deutlich, der bei der Auszeichnung gezeigt wurde. Die beeindruckenden Bilder laden Einheimische, wie Gäste dazu ein, den Leuchtpunkt zu besuchen und auf eigene Faust zu entdecken.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden neben dem neuen Leuchtpunkt in Winningen auch die Absolventen des Naturerlebnisbegleiter-Lehrgangs 2020/21 ausgezeichnet. Die Naturerlebnisbegleiter sind wichtige Botschafter der Artenvielfalt entlang der Mosel und vermitteln Einheimischen und Gästen die einzigartige Vielfalt unserer Weinkulturlandschaft Mosel. Während des Lehrgangs lernen die Teilnehmer in Fachvorträgen, Seminaren und bei Exkursionen Spannendes aus den Bereichen Flora und Fauna in Weinbergsteillagen und über die Entstehung der hiesigen Landschaft. Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss ist eine theoretische Ausarbeitung sowie eine praktische Prüfung zu einem eigenen Projekt. Seit dem ersten Ausbildungsjahr wurden bereits 170 Naturerlebnisbegleiter vom DLR Mosel ausgebildet.

Nach wie vor erfreut sich der Kurs großer Beliebtheit entlang der gesamten Mosel bis hin zu Ahr und Mittelrhein. Im Rahmen des nun siebten Lehrgangs kamen 20 neue Naturerlebnisbegleiter hinzu. Rüdiger Weyh, Ortsbürgermeister von Winningen, freute sich besonders über das große Interesse der Winninger. Mit sechs Teilnehmern war seine Moselgemeinde unter den Teilnehmern des aktuellen Jahrgangs besonders stark vertreten. Ebenso wie in vielen anderen Bereichen, fand die Ausbildung pandemiebedingt zum ersten Mal überwiegend im Online-Format statt, was der Begeisterung jedoch keinen Abbruch tat. Über die Möglichkeit des persönlichen Austauschs nach der feierlichen Übergabe der Urkunden freuten sich alle Teilnehmenden sehr und berichteten von aktuellen und künftigen Projekten. Auch im nächsten Jahr wird das DLR Mosel wieder einen Lehrgang zum Naturerlebnisbegleiter anbieten. Aufgrund der guten Erfahrungen und der positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden, wird der Kurs auch künftig zum Teil im Online-Format stattfinden. Ergänzt werden die Online-Fachvorträge durch Seminare, Workshops und Exkursionen in Präsenz. Damit wurde der Kurs neu konzeptioniert und auf eine Dauer von zwei Jahren ausgeweitet. Weitere Informationen zum Naturerlebnisbegleiter-Lehrgang 2022/23 und den Leuchtpunkten der Artenvielfalt finden Sie unter: www.lebendige-moselweinberge.de.