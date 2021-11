Aus Grün wird Weiß – Digitale Tafeln erobern die Klassenzimmer der BBS Wirtschaft Koblenz

Für Generationen von Schülern sowie deren Lehrkräfte war sie das Merkmal für den Unterricht in geliebten und weniger geliebten Fächern: die grüne Tafel, beschrieben und bemalt mit weißer, in ganz besonderen Fällen auch mit bunter Kreide. Für die Klassen der Wahlschulen (Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium, Berufsoberschule) ist dies an der BBS Wirtschaft Koblenz nun Geschichte. Durch eine erste Teilumsetzung des DigitalPakts Schule des Bundes und der Länder, federführend durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, konnten bereits 20 Klassenzimmer mit modernen digitalen Tafeln ausgestattet werden.

Damit zieht das Zeitalter der Digitalisierung endgültig in den Unterricht ein: Schnelle Medienwechsel (Recherche im Internet, Simulationen, Filme und Podcasts) sind ebenso möglich wie die Nutzung von Dokumentenkameras, digitalisierten Arbeitsblättern oder im Unterricht entstandener oder in der Klasse gemeinsam entwickelter Entwürfe beziehungsweise Lösungsansätze. Bearbeitungen und Tafelbilder können direkt im Schulnetz abgespeichert werden, Schülern stehen sie dann sofort von jedem beliebigen Lernort aus nach Anmeldung im Schulnetz zur Verfügung. „Die digitale Tafel ist ein ganz wichtiges Instrument, um auch individuell und unabhängig vom Lernort Schule lernen und arbeiten zu können“, sagt Beate Kraemer, Oberstudiendirektorin an der BBS Wirtschaft Koblenz. Nicht zuletzt der Fernunterricht in der Coronaphase habe gezeigt, wie wichtig diese Möglichkeiten seien, so die Schulleiterin. Christoph Theis, Leiter des IT-Teams der Schule, freut sich über die Modernisierung der Schule durch den bis 2024 angelegten DigitalPakt: „Schule hält mit der Digitalisierung Schritt. Digitale Tafeln sind der nächste Baustein. Tablet-PCs für Lernende und Lehrende werden in naher Zukunft folgen.“ An der BBS Wirtschaft Koblenz hat die digitale Zukunft des Lernens auf jeden Fall begonnen.