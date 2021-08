Auf Abenteuertour im Allgäu

Das Dekanat Maifeld-Untermosel bietet mit seiner Ardèche-Freizeit in Südfrankreich schon lange eine feste Größe in der Kinder- und Jugendarbeit der Region an.

Aufgrund der Corona-Situation musste in diesem Sommer jedoch unter Hochdruck ein anderes Ziel gefunden werden: In Immenried im Allgäu fand man für die insgesamt 20 Teilnehmer eine hervorragende Alternative für die Abenteuerfreizeit. Fast zwei Wochen lang wurde ein abwechslungsreiches Programm angeboten. So ging es zum Beispiel zum Rafting: Hier war die Stimmung so ausgelassen, dass alle Jugendlichen und das Team sich trotz des sehr kalten Wassers immer wieder durch Stromschnellen treiben ließen. Es wurden beeindruckende Schluchten durchquert. Und selbst das regnerische Sommerwetter konnte den jungen Menschen die Stimmung nicht vermiesen: Als bei einer Zweitageswanderung Dauerregen herrschte, war die abendliche Party auf der Hütte umso ausgelassener mit selbstgemachten antialkoholischen Cocktails und Tanzen zu lauter Musik. Unterwegs war es im wahrsten Sinne des Wortes tierisch: Nachdem anfangs der Regenüberzug eines Rucksacks vom Pferd geklaut wurde und zurückerobert werden musste, kamen schließlich auch noch Kühe zu Besuch ins Camp. Ein Besuch in Ulm und im Freizeitpark bildeten ein gutes Kontrastprogramm zum Camping mitten in der Natur. Am wichtigsten aber war das Gefühl der Gemeinschaft: Alle wurden integriert und erlebten eine tolle, intensive gemeinsame Zeit.

Die Teilnehmer dankten am Ende dem Team für die fantastischen Tage und Erlebnisse: Tabea Adams, Anna-Lea Reuter, Philipp Storck, Franziska Kremer, Sebastian Lossen, Svenja Drößlich, die leider nicht dabei sein konnte, aber im Vorfeld fleißig mitgeplant hatte und dem ehrenamtlichen Freizeitleiter Marvin Pfingst. Dieser bedankte sich, dass zuverlässige, hoch qualifizierte junge Leute ihren Urlaub und ihre freie Zeit einsetzen, um anderen jungen Menschen unvergessliche Erfahrungen zu ermöglichen. Zudem wäre diese Freizeit ohne die Unterstützung der Stiftung Jugend der Kreissparkasse Mayen, Niesmann und Bischoff, der Fahrschule Falkenburg, Dr. Schlags Apotheke, Lotto RLP, dem Strickkreis der kfd Polch so nicht möglich gewesen. Die Freizeit ist auch künftig auf Sponsoren angewiesen: Wenn andere Unternehmen die Freizeit unterstützen wollen, reicht eine E-Mail an elisabeth.zenner@bistum-trier.de.