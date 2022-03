Anton Wald wird zum Ehrenmitglied ernannt

Bei der Jahreshauptversammlung des MGV 1882 St. Sebastian waren 19 Mitglieder, darunter drei Inaktive anwesend. Nach der Eröffnung durch den Ersten Vorsitzenden Herbert Schmidt begann der Jahresrückblick mit einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder des Vereins, die eine große Lücke nicht nur in ihren Familien, sondern auch beim MGV hinterlassen haben. Die vorliegende Tagesordnung wurde ohne Einwände einstimmig angenommen, Anträge an die Versammlung wurden keine gestellt. Ein herzliches Wort des Dankes ging an die zahlreichen Helferinnen und Helfer während der vergangenen Jahre. Dank auch an Marketender Toni Wald und Torsten Wald, vertretungsweise auch Karl-Heinz Engel, die stets die Proben und auch Auftritte vorbereiten, sowie den umfangreichen Notenbestand pflegen.

Nach diesen Worten trug der zweite Schriftführer Marco Seidl den Bericht für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 vor. Das Coronavirus hat dem Verein mehr als zwei Jahre lang sehr schwer zugesetzt – Kaum Proben, keine Auftritte, keine Weihnachtsfeier, kein Ausflug, kein Konzert und das heißt auch keine Einnahmen. Viele Gratulationen zu runden Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen waren das einzige, was blieb. Der anschließende Kassenbericht der ersten Kassiererin Karin Giese, zeigte die finanzielle Seite des Vereins auf. Kassenprüfer Dieter Schulze bestätigte eine fehlerlose Kassenführung.

Unter Führung des ohne Gegenstimme gewählten Versammlungsleiters Hans-Josef Reif, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Reif lobte ausdrücklich die sehr gute Arbeit des Vorstandes, sein Dank, auch im Namen der Gemeinde, galt dem kompletten Vorstand. Der MGV kann stolz auf seine lange Tradition sein, die ohne Zweifel einen festen Bestand im Ort hat. Hier ist insbesondere die Arbeit der „Motore“ des MGV, die beiden Vorsitzenden zu erwähnen, die die Fäden der Vereinsführung fest und mit großem Einsatz in ihren Händen haben. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder leisten beste Arbeit im Sinne des Vereins.

Die anschließenden Neuwahlen brachten keine Überraschungen, die Versammlung war einstimmig mit allen Vorgeschlagenen einverstanden. So sieht der Vorstand für die nächsten zwei Jahre aus:

Erster Vorsitzender: Herbert Schmidt,

Zweiter Vorsitzender: Rolf Schütz,

Erster Schriftführer: Friedhelm Müller,

Erste Kassiererin: Karin Giese,

Zweiter Schriftführer: Marco Seidl,

Zweiter Kassierer: Heinz Zils,

Beisitzer Aktive: Karl-Heinz Engel und Willi Zens,

Beisitzer Inaktive: Hans-Josef Reif und Harry Schneyer,

Notenwart: Marketender Karl-Heinz Engel,

Zweiter Kassenprüfer: Hubert Teller und Dieter Schulze,

Fähnrich/Schärpenträger: Heinz Zils und Thomas Baur.

Die anstehenden Termine wurden erläutert: Jahreshöhepunkt wird wieder ein Konzertevent am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle sein. Dazu steht bereits der Frauenchor “Die Choryfeen„ aus Staudt im Westerwald unter Vertrag. Dieser Frauenchor ist mit seinen circa 70 Sängerinnen ein Chor mit höchsten Auszeichnungen auf der Chorebene. Pop, Jazz und Gospel sind ihre Stärken, aber auch tradionelle Literatur wird auf dem Programm stehen. Ein Abend, der es in sich hat. Er steht unter dem Motto „Stimmenfestival“.

Unser Tenorsolist Walter Kohns wird sich ebenfalls in die Reihen der Aufführenden einfügen. Der MGV 1882 St. Sebastian wird mit seinem sehr engagierten Chorleiter in den nächsten Wochen mit vollem Einsatz proben. Am 23. Juli ist eine Tagestour für Aktive und auch Inaktive nach Worms im Programm mit Singen im Dom, Stadtaufenthalt und anschließend Fahrt nach Oppenheim. Schlusspunkt ist die Einkehr im Weingut St. Annaberg in Bingen. Ein weiterer Höhepunkt wird ein erneuter Auftritt in der Rhein-Mosel-Halle sein. Der MGC wirkt mit beim Volksliedernachmittag der Stadt Koblenz am 7. September um 14.30 Uhr, gemeinsam mit dem Heeresmusikkorps Koblenz. Moderiert wird der Nachmittag von Manfred Gniffke. Die Verantwortlichen der Stadt Koblenz für diesen Nachmittag waren von den Sängern so begeistert, das sie gleich auch für dieses Jahr wieder eine Anfrage stellten, der wir gerne nachkommen. Desweiteren ist im Herbst noch ein Benefizkonzert geplant. Alles natürlich nur, wenn die Pandemie es erlaubt.

Dazu müssen aber auch alle jetzt Aktiven am Ball bleiben, die Proben regelmäßig besuchen. Leider steht uns der langjährig tätige Chorleiter Axel Hoffmann nicht mehr zur Verfügung. Er hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und den Chor weiter nach vorn gebracht. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Sängern, die “beitragsfrei“ bis zum Jahresende 2022 bei uns geführt werden – sie sollten allerdings regelmäßig an den Proben, jeweils mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle teilnehmen. Die Versammlung war sich einig, dass zur Zeit nur Sänger willkommen sind, die geimpft, genesen und geboostert sind. Es soll nach Möglichkeit niemand mit dem Virus infiziert werden. Kommt einfach mal zur Probe. Bringt ein paar gute Freunde; Bekannte oder Nachbarn mit. Vielleicht macht es ja so viel Spass, dass wir einige neue Mitsänger in unseren Reihen haben. „Standing Ovations“ eines begeisterten Publikums genießen, eine tolle Kameradschaft sollten Grund genug sein zum Mitsingen. Also nur Mut, wir brauchen jede Stimme und zählen auf euch, damit unser Kulturgut Chorgesang in St. Sebastian noch für viele Jahre gesichert bleibt. Wir sind natürlich auch für jedes fördernde Mitglied dankbar. Anmeldungen sind jederzeit beim Vorstand oder in der Chorprobe möglich.

Einen Höhepunkt gab es noch am Ende der Versammlung – Anton Wald wurde aufgrund seiner großen Verdienste beim MGV als neues Ehrenmitglied des Chores einstimmig ernannt. Die Urkunde wird ihm bei der nächsten Feierlichkeit überreicht. Zum Abschluss überraschte Marco Seidl noch die beiden Vorsitzenden mit einem Weinpräsent für ihre tolle Arbeit. Auf geht’s in ein neues Vereinsjahr 2022. Wir singen weiter getreu unserem Motto: “Echte Fründe stohn zesamme„ und auch noch weiter gedacht, den Oldie-Hit “Hurra, wir leben noch".