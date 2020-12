Angel- und Castingfreunde „Forelle“ veranstalten Helferfest

Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 13:05 Uhr

Durch die Coronapandemie mußte das Fest von April in die letzte Woche im August verlegt werden. Das Helferfest ist ein Dank des Vorstandes an die Mitglieder des Vereins, die zur Gestaltung des letztjährigen Weihnachtmarktes beigetragen haben. Zu diesem Zwecke traf man sich zur gemütlichen Runde am Samstagnachmittag auf dem Meisenhof. Beim offenem Feuer wurden allen Mitgliedern die Grillwünsche erfüllt. Am frühen Samstagabend erfolgte dann die Heimfahrt nach Bendorf.