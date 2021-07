Aktivitäten in den Weitersburger Streuobstwiesen

Nach einem opulenten gemeinsamen Frühstück im Gelände gingen kürzlich zehn Mitglieder der Initiative ans Werk. Zunächst wurde eine Info-Tafel installiert, welche über die Geschichte und den naturschutzfachlichen Wert der Weitersburger Streuobstwiesen informiert. Währenddessen und danach wurden nachwachsende Brombeerschösslinge im Wiesenbereich entfernt. Zudem wurde eine semi-professionelle Obstpresse angeschafft, mit der ab kommenden Herbst auch größere Mengen Obst zu Saft verarbeitet werden können. Hierzu sind im Herbst gemeinsame Sammel- und Press-Aktionen, zum Beispiel mit der örtlichen Kita, geplant.

Eines der Mitglieder der Initiative verfügt über die entsprechende Anschluss-Technologie, so dass der Saft unmittelbar nach Pressung sterilisiert und in Fünf-Liter-Bags haltbar abgefüllt werden kann. Auch die Vermaischung von Teilen des Sammelgutes zwecks Destillation von feinen Bränden ist, wie schon in den vergangenen Jahren, geplant. In Kürze stehen weitere Aktivitäten an: Zunächst soll eine Fledermauskartierung im Gelände mittels Bat-Detektor durchgeführt werden. Sodann ist die Kontrolle der im vergangenen Winter ausgebrachten Nisthilfen erforderlich. Auch die in den vergangenen zwei Jahren neu gepflanzten etwa 50 Hochstämme traditioneller Obstsorten müssen kontrolliert werden. Die Weitersburger Initiative Streuobstwiesen zählt mittlerweile etwa 20 Aktive, teils auch aus umliegenden Gemeinden. Weitere Aktive sind willkommen. Kontakt per E-Mail an hahn-werner@t-online.de oder unter Telefon 0171/654 86 89.