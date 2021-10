Aktion „Solidarität bewegt“ geht in den Endspurt

Nina I. will nochmal loslegen für den Endspurt bis ende Oktober: „Ich bin viel unterwegs. Da macht es mir Freude, Gutes tun zu können und diese Aktion zu unterstützen. Wer nicht selber gehen kann, der kann gerne meine gegangenen Kilometer sponsern.“ „Seit dem 1. Mai haben sich schon viele fleißige Wanderer auf den Weg gemacht, so dass wir mittlerweile die 2500-Kilometer-Hürde zur Unterstützung der Projekte in Bolivien geknackt haben“, berichtet Gemeindereferent Rudolf Demerath. Das Kilometerbarometer für das Dekanat Maifeld-Untermosel ist unter www.ju-mu.com einsehbar.

Auch Christel Haupt aus dem Arbeitskreis Bolivienpartnerschaft des Dekanates Maifeld-Untermosel freut sich: „Es ist ganz einfach, etwas Gutes tun zu können.“ Sie selbst hat sich jede Gassi-Runde seit dem ersten Mai notiert und konnte so eine erhebliche Summe Solidaritätskilometer sammeln. Mit den Spenden, die über die Aktion eingehen, werden die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Bolivien verbessert. „Jede Rad- und Inlinertour, ja jedes Gassigehen kann auch noch im letzten Monat der Aktion genutzt werden, Kilometer zu erwandern. Dann gilt es, Sponsoren zu suchen, die für jeden Kilometer einen zuvor vereinbarten Betrag spenden“, erklärt Gemeindereferentin Renate Schmitt. Die Beträge können direkt auf das Spendenkonto der Bolivienpartnerschaft überwiesen werden. „Uns erreichen Fragen, ob man auch ohne Bewegung spenden darf: Natürlich! Spenden sind nun umso wichtiger, denn das Geld, das sonst durch die abgesagte Bolivien-Kleidersammlung reinkommt, fehlt unseren Projektpartnern in Bolivien an allen Ecken und Enden.“ Einen Spendenbutton und nähere Informationen findet man auf der Internetseite www.ju-mu.com. Ansonsten steht Pastoralreferentin Elisabeth Zenner unter elisabeth.zenner@bistum-trier.de oder unter Telefon 0171/978 30 28 für Nachfragen zur Verfügung.