Aktion Saubere Landschaft in der Verbandsgemeinde Vallendar

Die letzten zwei Jahre ist diese Aktion auf Grund Corona auf den Herbst verschoben worden. Die Aktion Saubere Landschaft war trotz Hygiene und Abstandsregelung wieder ein voller Erfolg. Die Verbandsgemeinde Vallendar bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben. Ein besonderer Dank an die Schulen und Kitas, die auf Grund Personalerausfalls durch Corona den geplanten Termin nicht wahrnehmen konnten, dennoch selber einen anderen Termin ausgesucht haben, und nach Rücksprache mit der Verbandsgemeinde einen eigenen „Dreckwegtag“ durchgeführt haben. Damit haben sie das Signal gegeben: Egal was kommt, unsere saubere Umwelt steht immer im Vordergrund, und dafür sollte es immer Zeit geben.

Nach dem Aufruf der Verwaltung hatten sich folgende Vereine, Schulen und Kindergärten angemeldet:

Kita Unter dem Regenbogen

Kita Haus für Kinder Vallendar

Hort der Kita Haus für Kinder Vallendar

TV Vallendar Abteilung Volleyball

Peter- Friedhofen-Grundschule Weitersburg

Musikverein Niederwerth 1922

Grundschule Vallendar

Möhnenverein Fidele Frauen 1952

Kath. Kita St. Peter und Paul, Urbar

Grundschule Urbar

Kath. Kita Marienburg

Grundschule Niederwerth

Verkehrsverein Vallendar

SPD Ortsverband Urbar

Gesangverein Freundeskreis Vallendar 1982

Freunde Historischer Schlepper Weitersburg

TV Weitersburg

B90/Die Grünen Ortsverband Vallendar

CDU Stadt Vallendar

Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar wurden die Gruppen mit Müllsäcken und Einmalhandschuhen, sowie einer Entsorgungsmöglichkeit unterstützt. Als kleines Dankeschön gibt es für alle Gruppen eine Urkunde zur Erinnerung. Zusätzlich hat die Kreisverwaltung einen Verpflegungszuschuss in Aussicht gestellt, der über die VGV Vallendar beantragt werden kann.

Unmengen an weggeworfenen Verpackungen, Flaschen, Eimern, Zigarettenkippen wurden von den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gefunden. Gesammelt wurde unter anderem am Rheinufer, im Wambachtal, am Platz der Deutschen Einheit, an der Wambachhütte, an der Nord- und Südspitze von Niederwerth, am Minigolfplatz, am Mallendarer Berg, an Waldweg zum Wüstenhof, am Weitersburger Wald, am Panoramaweg und rund um verschiedene Schul-, Sport- und Kindergartengelände.

Es wäre erfreulich, wenn sich auch im nächsten Jahr zahlreiche Gruppen an den Dreckwecktagen beteiligten. Die Aktion „Saubere Landschaft“ findet dann wie gewohnt wieder im Frühjahr statt. Denken Sie bitte dran: Jeder kleine Beitrag, kann unserer Umwelt helfen.

Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Vallendar