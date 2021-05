Aktion Direkthilfe – Katholisches Pfarramt Rhens

Hilfsgüter sind in Moldawien angekommen und gespendeter Suppenküchen-Bus in Kiew ist im Einsatz.

Nachdem der Transport der im vergangenen Herbst gesammelten Sach-Spenden coronabedingt leider mehrmals verschoben werden musste, konnten sich kürzlich endlich zwei vollgepackte Sattelzüge auf den Weg ins 2200 Kilometer entfernte Moldawien machen. Über Österreich, Ungarn und Rumänien führte die Strecke in die moldawische Hauptstadt Chisinau, wo unsere beiden Fahrer Achim Borchers und Sven Bronneberg von Vertretern der katholischen Organisation „Kolping-Familie“ und der evangelischen Gemeinde Chisinau bereits erwartet wurden.

Die Formalitäten im Zollhof verliefen relativ reibungslos und so konnten die beiden LKW schon am nächsten Tag Ihre eigentlichen Zielorte anfahren. Während eine LKW-Ladung in der Hauptstadt abgeladen wurde, fuhr der zweite LKW ins 90 Kilometer nördlich gelegene Grigorauca. Hier in einer Gesamtschule für Erst- bis Neunt-Klässler stehen den Hilfs-Organisationen eine Lagerfläche zur Verfügung. Von dort werden jeweils bedürftige Familien, alte Menschen und Kinder mit den dringend benötigten Spenden unterstützt. Moldawien gilt als eines der ärmsten Länder Europas und Corona verschlechterte die Situation der Menschen zusätzlich. Die Freude und der Dank für die vielen guten Sachen waren in beiden Orten daher groß. Kürzlich erreichten Fahrer und Fahrzeuge wohlbehalten wieder die Heimat.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt der Aktion Direkthilfe ist die Spende und Übergabe des so dringend benötigten Suppenküchen-Busses an die Caritas in Kiew/Ukraine. Die Freude über das Fahrzeug war riesengroß, blieb doch dessen Vorgänger nach mittlerweile 23 Jahren und über 450.000 Kilometern auf dem Tacho immer öfter mit technischen Problemen liegen. Die Versorgung der auf die mobile Suppenküche so dringend angewiesenen Armen und Obdachlosen war dadurch nicht mehr gewährleistet.

Inzwischen ist der durch Spendengelder finanzierte Bus, ein fünf Jahre alter VW Crafter, in Kiew im Einsatz. Mehrmals pro Woche fährt er viele Stationen an, um warmes Essen und Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Ein Segen für die Menschen. Sogar zum Kranken-Transport wurde er schon spontan genutzt, als ein Obdachloser für dringend benötigte medizinische Hilfe schnellstens in ein Hospital gebracht werden musste. Gefahren wird das Suppenküchen-Fahrzeug von Pater Sebastian. Er und das gesamte Team der Caritas Kiew freuen sich sehr über die Unterstützung der Aktion Direkthilfe und lassen Ihren herzlichsten Dank an alle ausrichten, die durch Ihre Spende den Kauf des Suppenküchen-Busses möglich gemacht haben. Dem schließen sich die Akteure der Aktion Direkthilfe gerne an.