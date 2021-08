Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen veranstaltet Sommercamp

Die letzten drei Wochen ihrer Sommerferien stehen für 24 Jugendliche aus der Region Koblenz, Mayen und Alzey ganz im Zeichen der Berufsorientierung. Dafür verwandelt sich die Jugendherberge Bad Hersfeld in ein „Sommercamp“, in dem nicht nur schulische Lücken geschlossen und Bewerbungsverfahren einstudiert werden, sondern es geht für die jungen Leute, die allesamt im nächsten Sommer ihren Schulabschluss machen wollen, auch um die Bedeutung von Miteinander und Gemeinschaftssinn.

Die Mädchen und Jungen stärken in den drei straff organisierten Wochen unter anderem ihre mathematischen Fähigkeiten und ihre Lesekompetenz, lernen verschiedene Berufe kennen und erforschen die eigenen Talente und Vorlieben. Nebenbei studieren sie ein Musical ein, das Corona bedingt in diesem Jahr allerdings nicht live aufgeführt, sondern als Abschlussfilm präsentiert wird.

Das Camp ist Auftakt der von der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, der Globus-Stiftung, der Volksbank-Bürgerstiftung und dem Landkreis Alzey finanzierten und vom Hamburger Sozialunternehmen PHASE BE durchgeführten Sommerakademie, die zum zweiten Mal in und um Koblenz ihren Schwerpunkt hat. Damit sich das im Camp gewonnene Wissen und Selbstbewusstsein verfestigen können, werden die Jugendlichen bis zur Berufs- oder Mittleren Reife in den nächsten Monaten von erfahrenen Kräften begleitet und unterstützt. Am Ende entscheiden sich die Jugendlichen dann für einen weiteren Schulbesuch oder eine Berufsausbildung. Für die jungen Teilnehmer ist das aufwändige Projekt dank Sponsoren kostenlos.