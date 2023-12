Bassenheim

Adventskonzert des Kirchenchores St. Martin Bassenheim

Am 3. Advent fand in der Pfarrkirche St. Martin Bassenheim nach längerer Pause das diesjährige Konzert des Kirchenchores statt. In der festlich geschmückten Kirche fühlten sich Mitwirkende und Zuhörer sofort in Weihnachtsstimmung versetzt.