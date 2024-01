Adventsfeier der AWO Karthause war voller Erfolg

Foto: Lutgart Van Damme

Der Vorstand des Ortsvereins hatte zur jährlichen Adventsfeier eingeladen. Am dritten Adventssonntag feierten mehr dann 40 Gäste in dem schön geschmückten Saal des Jugend- und Bürgerzentrums. Das abwechslungsreiche Kuchenbüffet hatten die Vorstandsmitglieder und einige Mitglieder gespendet. Es gab Kaffee, Wein, Wasser und Brote mit verschiedenen Beilagen. Auch das Programm war so gestaltet, dass einerseits das gesellige Zusammensein nicht gestört wurde und anderseits das Fest eine Adventsfeier würdig war.

Die Vorsitzende, Ingrid Hahn, freute sich über die Anwesenheit des neuen Kreisvorsitzenden, Toni Bündgen. Er wurde 2023 zur Nachfolge von Christiane Heinrich-Lotz gewählt und stellte sich selbst und die aktuellen Projekte des AWO Kreisverbandes vor. Für die Musik sorgte Herbert Hanke, der die Gäste sowohl mit klassischen als mit modernen Weihnachtsliedern erfreute. Einige Vorstandsmitglieder lasen originelle Weihnachtsgeschichten vor.

Einmal mehr waren die Anwesenden sehr zufrieden und freuen sich auf die gemeinsamen Veranstaltungen im Jahr 2024. Mit guten Wünschen für die Weihnachtszeit und für das neue Jahr verabschiedeten die Teilnehmer sich und bedankten sich für den schönen Nachmittag.

Pressemitteilung der AWO Karthause

Lutgart Van Damme