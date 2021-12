Adventliche Stunde im Seniorenheim St. Josef Vallendar

Herbert Berend, der seelsorgliche Begleiter für die Bewohner der Altenhilfeeinrichtung, hatte Schwester Barbara-Maria von der Pilgerzentrale in Schönstatt zu dem besinnlichen Nachmittag eingeladen. Die Tische in der Cafeteria waren adventlich eingedeckt und zum frischen Kaffee gab es leckere Plätzchen und Lebkuchen. Auf der Gitarre trug Schwester Barbara-Maria Adventlieder vor, die allen Teilnehmern seit Kindertagen bekannt sind und so wurde schnell mitgesungen. Durch die Texte, die auf Weihnachten vorbereiten und den Gesang hat sich schnell eine adventliche Stimmung in der Cafeteria ausgebreitet.

Die Ordensschwester hatte einen Adventkalender der besonderen Art dabei. Jeder Bewohner durfte eine Zahl von eins bis vierundzwanzig nennen. Hinter jeder Zahl verbarg sich eine Person oder ein Tier, das mit der Menschwerdung Jesu zu tun hatte. So hat jeder Bewohner noch seinen ganz persönlichen und individuellen Weihnachtsgruß bekommen.

Nachdem weitere Adventlieder gesungen wurden, haben sich die Bewohner noch bis zum frühen Abend unterhalten. Schwester Barbara-Maria hat sich zu den Bewohnern an die Tische gesetzt und so sind bei netten Gesprächen, zahlreiche Kontakte geknüpft worden. Berend und Thomas Beißel als Leiter der Einrichtung waren sich einig, dass solch eine adventliche Stunde von jetzt an in jedem Jahr in St. Josef stattfinden soll.