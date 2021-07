ADAC-Fahrradturnier in Grundschule Oberfell

Kostenlos stellte der ADAC zur Durchführung die speziellen Organisationsmittel (Bewertungsbögen und Urkunden) zur Verfügung und verlieh die komplette Geräteausrüstung. Die erste knifflige Aufgaben stellte sich am Vorabend den fleißigen Helfern aus der Elternschaft, die mit Maßband und Kreide „bewaffnet“ die acht Stationen nach den genauen Angaben des ADAC auf dem Oberfeller Schulhof beziehungsweise Festplatz unterbringen mussten.

Am nächsten Morgen wurden dann ebenfalls in Elternregie noch schnell die Markierungsklötze, Pylonen, Slalomstangen und Start- und Zielmarkierungen sowie ein Schrägbrett und ein Spurbrett aufgestellt und dann ging es los: Auf dem etwa 200 Meter langen Parcours mit acht praxisnahen Übungen hatten die Kinder die Gelegenheit, wichtige Fahrtechniken einzuüben, die sie im Straßenverkehr beherrschen müssen. Außerdem wurden nach und nach die eigenen Fahrräder aller Kinder auf Verkehrssicherheit überprüft. In den Pausen konnten sich die Schüler am Fitness-Buffet stärken: verpackte Müsli- und Obstriegel, sowie Bananen und Wasser ließen verbrauchte Kräfte schnell wieder aufleben! Beim abschließenden Turnier zeigte jedes Kind in einer „Wertungsfahrt“ sein Können.

Das war wirklich ein sehr gelungener Schultag – da sind sich alle Schüler sowie Lehrerinnen einig! Damit die Erstklässler, die noch nicht dabei sein durften, entschädigt wurden, unternahmen sie eine wunderschöne Wanderung nach Alken. An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Helfern danken, die zum Gelingen dieses Fahrradturniers beigetragen haben.