Achtsamkeit in der Coronakrise – Schulbeginn an der Schönstätter Marienschule

Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 13:43 Uhr

„Da das Corona-Virus unser Leben vollständig umgekrempelt hat, wollen wir zum Beispiel wissen:

Können weiterhin alle Schülerinnen Präsenzunterricht haben?

Ist es nur für einen Teil möglich?

Muss unsere Schule gar geschlossen werden?

Welche Kontakte und Feiern sind möglich?

Wie kann ich Freundschaften pflegen?

Wie wirkt sich die Pandemie auf meine Familie bezogen aus?

Mit welchen finanziellen Problemen müssen meine Eltern fertig werden?

In einer Einstimmung machten wir uns bewusst, wie wichtig es ist, unsere Ängste einander mitzuteilen, dadurch miteinander zu teilen und sie vor Gott zu bringen. Wir vertrauen auf Gott, weil er das Steuer unseres Lebens in der Hand hält. Doch Gott steuert nicht allein. Er führt uns nicht ohne unser Mittun durch die Coronakrise. Ob wir die Pandemie überwinden, hängt auch nicht nur von den Verantwortlichen in Staat, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft ab. Es kommt auf jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns an. Jede und jeder ist wichtig. Unser Mitsteuern ist gefragt. Mitsteuern, um der Pandemie entgegenzusteuern, heißt: Achtsam sein. Das bedeutet in der Schule konkret, dass sich jede Schülerin, jede Lehrperson und jeder Mitarbeiter genau an die Hygienemaßnahmen hält – auf dem Schulweg, in den Räumen und Fluren, auf dem Schulhof.

Wenn wir achtsam sind, können wir fair miteinander leben. Das haben wir uns in der Vorbereitung auf unser 75-jähriges Schuljubiläum vorgenommen.

Achtsamkeit mir selbst gegenüber im Blick auf meine Gesundheit, mein persönliches Wohlergehen

Achtsamkeit gegenüber meinen Freundinnen und Klassenkameradinnen

Achtsamkeit gegenüber meinen Lehrern und Mitarbeitern

Achtsamkeit gegenüber meinen Schülerinnen

Die Achtsamkeit in unserer Schule können wir ausweiten auf unsere Familie, unseren Freundes- und Bekanntenkreis, auf alle Menschen, denen wir tagsüber begegnen: auf den Straßen, in den Geschäften und anderen Gebäuden. Und noch etwas war anders als in den Vorjahren: Wir haben eine neue Leitung der Realschule plus.

Vor Beginn der großen Pause trafen sich am ersten Schultag die Realschülerinnen auf dem unteren Schulhof. Denn seit dem 1. August haben wir an unserer Schule drei Lehrerinnen, die Frau Weber heißen. Die Dritte im Bunde ist die neue Leiterin unserer Realschule plus, Jennifer Weber, und sie stellte sich uns Schülerinnen zunächst einmal vor.“