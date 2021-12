AC Mallendar ehrt langjährige Mitglieder

Der Erste Vorsitzende Wolfgang Wilke dankte nicht nur den Anwesenden, sondern allen die in dieser außergewöhnlichen Zeit dem AC Mallendar die Treue gehalten haben und hoffentlich auch weiterhin halten. Nach dem Gedenken an zwei leider verstorbene Mitglieder gab es Informationen über alles Wissenswerte aus dem Vereinsleben. In dem zurückliegenden Zeitraum hatten 20 Mitglieder besondere Ehrentage. Zehn konnten ihren 70., zwei ihren 75., sieben ihren 80. und ein Mitglied ihren 85. Geburtstag feiern. Für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft (25 beziehungsweise 40 Jahre) wurde fünf Personen und dem Ehrenmitglied Josef Benndorf für 55 Jahre Mitgliedschaft ganz besonders gedankt. Die wieder aufgenommenen sportlichen Aktivitäten werden wieder begeistert angenommen, auch trotz den noch unvermeidlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Der Lagerraum des Vereins im Parkhaus der Humboldthöhe wurde vor kurzem entsprechend den aktuellen Brandschutzbestimmungen hergerichtet. Das bislang eingebaute Garagentor wurde dabei entfernt. Alle Anwesenden waren sich einig, das Garagentor einem von der Flutwelle Betroffenen im Ahrtal zugutekommen zu lassen. Mittlerweile wurde es von zwei Vorstandsmitgliedern zur Baustoffsammelstelle in Ahrweiler gebracht.

Außer der Wahl eines neuen Kassenprüfers fanden keine weiteren Wahlen statt. Der amtierende Vorstand wurde von den Mitgliedern entlastet und bleibt bis zur nächsten regulären Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 im Amt. Mit einem Ausblick auf geplante weitere Aktivitäten des Vereins, zum Beispiel die Winterwanderung, das Grillfest am 1. Mai, der Jahresausflug und der Hoffnung, dass diese auch stattfinden können, fand die Versammlung ihr Ende.