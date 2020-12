Abwechslung in den Alltag

Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 15:58 Uhr

Lang und langweilig können eingeschränkte Tage zu Corona-Zeiten für sie werden. Darum haben sich Mitglieder des Senioren-Kabaretts „Junges Gemüse“ entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. So wird es mit Begeisterung aufgenommen, wenn zum Beispiel in der de Haye`schen-Stiftung aus der Kapelle vorgelesen wird. Über einen hausinternen Sender gehen Bild und Ton direkt in die jeweiligen Zimmer der Bewohner. Kurzgeschichten zum Schmunzeln und Lachen über das tägliche Einerlei sind eine gute Abwechslung und Alternative zu den Beschränkungen und gegen die Ängste in dieser Zeit.