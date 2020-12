Abschlussveranstaltung „Fit in den Sommer, Sportabzeichenaktion“ der CTG

Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 09:25 Uhr

Zum 37. Male hieß es „Fit in den Sommer“ – diesjährig „Fit in den Herbst“ bei der CTG. Das Helferteam der CTG stand wie immer zur Verfügung und die Hygieneregeln wurden vom Verein wie von den Teilnehmern strengstens eingehalten. Die CTG dankt der Stadionverwaltung, die die Vereine dabei unterstützt.

Auch die Abschlussveranstaltung mit der Verleihung der Sportabzeichen stand unter Corona. Es durfte nicht gegrillt und keine Getränke ausgegeben werden, nur Wasser konnte sich kostenfrei genommen werden. Alle Stühle wurden im Garten aufgebaut und der Abstand gewahrt.

Neben dem Sportabzeichen gab es für die jüngste Teilnehmerin Lara Weber (acht Jahre) dem jüngsten Teilnehmer Konrad Winkelmann (15 Jahre), die älteste Teilnehmerin Sigrid Dettborn und dem ältesten Teilnehmer Dr. Arnold Zerfas wieder Präsente.

Diesmal nahmen vier Familien mit 17 Familienmitgliedern an der Aktion teil (Familie Wodkiewicz, Weber, Kires und Becker). Eine Sonderurkunde gab es für den vierjährigen Jonas Becker. Fünf mal Gold ging an Gitta Krause, Detlev Winkelmann, zehn Mal Silber an Skylar Kirres, 15 Mal Gold an Paul Nickels, 20 Mal Gold an Stefanie Klaar-Kremtz, Hans-Jürgen Kremtz und 25 Mal Gold an Marie-Odile Ronez.

Eine Besonderheit gab es mit der Verleihung an die "lebensältesten Abnehmer/Prüfer der CTG. Werner Rautinger, 86 Jahre, bringt es in 37 Jahren auf 262 Abnahmen und Einsätze, sowie Werner Hol, 81 Jahre, auf 51 Abnahmen. Ein besonderer Dank geht wie immer an das Team der CTG mit ihren Abnehmern sowie an Karin Hörsch und Monika Sauer.

Das Wetter war der CTG hold und somit war es eine schöne, wenn auch schwierige Saison.