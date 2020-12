Abschluss und Neustart von Weiterbildungen im BFI trotz Corona-Einschränkungen

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 12:55 Uhr

„Jeden einzelnen Weiterbildungsteilnehmer haben wir zusammen angerufen, die freudige Nachricht über die bestandene Prüfung verkündet und den Absolventen durchs Telefon zugejubelt und sie beglückwünscht. Das war ein sehr emotionaler, toller Moment!“, beschreibt Nele Nissen die besondere Bekanntgabe zum Abschluss der „Weiterbildung Intensivpflege“ in diesem Jahr. Sie ist stellvertretende Leiterin des Sektors Fort- und Weiterbildung am Bildungs- und Forschungsinstitut Mittelrhein (BFI).

Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben die bereits examinierten Pflegekräfte in rund 720 theoretischen Unterrichtsstunden und 2500 Unterrichtsstunden praktischer Weiterbildung berufsbegleitend alle wichtigen Kompetenzen erlernt, um Patienten in den verschiedenen Fachgebieten mit intensivmedizinischer Versorgung fachgerecht zu betreuen. Die Prüfungsphase fiel dann genau in die Corona-Krise. So fanden die Prüfungen unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen mit Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand und Desinfektionsmittel statt. Anders als sonst durften sich die Teilnehmer vor der Prüfung nicht sehen. „Das ist eigentlich sehr wichtig, denn die Prüflinge nehmen sich durch den Austausch auch ein bisschen den Druck und die Aufregung“, erklärt Nissen. Stattdessen haben die Teilnehmer dieses Mal kurzerhand das Whiteboard in dem Raum genutzt, in dem sie nun allein auf ihre Prüfung warten mussten und haben Botschaften und Bilder hinterlassen, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen. „Prüfungsphasen sind ohnehin eine große Herausforderung und in diesem Jahr waren die Anforderungen zusätzlich durch die besonderen Rahmenbedingungen geprägt. Umso toller ist es, dass die Teilnehmer hervorragende Prüfungsergebnisse erzielt haben und wir nun zwölf zusätzliche, hoch qualifizierte Fachpflegekräfte haben“, resümiert die Lehrgangsleiterin Susanne Wozniak. „Ihre Expertise und Unterstützung ist gerade jetzt besonders wertvoll“.

Der nächste Kurs, dann unter dem neuen Titel „Weiterbildung Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie“ startet bereits Anfang Mai – ebenfalls unter besonderen Rahmenbedingungen, aber nicht weniger herzlich. Die Teilnehmer werden zeitversetzt ins BFI eingeladen, um ins persönliche Gespräch mit den Lehrern zu kommen und individuelle Fragen zu klären. Die ersten Inhalte werden dann digital durch moderne E-Learning-Module vermittelt. Gleichzeitig haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in Foren kennenzulernen und untereinander sowie mit den Lehrern auszutauschen.