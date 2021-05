8. DAN Taekwondo-Meisterehrung für Bernie Willems

Bernie Willems wurde der 8. DAN Senior Meistergrad für seine jahrzehntelangen meisterlichen Tätigkeiten in dieser fernöstlichen Kunst vom Präsidium der ITF Germany verliehen. Willems, der 1976 mit Taekwondo in Koblenz begann und im Jahre 1980 beim damaligen koreanischen National-Trainer Ko Eui Min den 1. Dan bestand, gewann in seiner aktiven Laufbahn mehrmals Deutsche- und Europameisterschaften. Bei internationalen Wettkämpfen konnte er sogar einige Weltmeister besiegen. Auch in Amerika siegte er bei mehreren Championships.

Als Trainer gewannen seine Schüler mehrere Deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften. Zwei von ihnen wurden wie er selbst in ihrer Heimatstadt zum Sportler des Jahres gekürt. Sein enormes Wissen ist in seinem Buch, in mehreren DVDs sowie in unzähligen Benefiz-Veranstaltungen für Kinder in Not in Europa zu sehen. In mehreren Fernsehauftritten half er der Kampfkunst vor Millionen von Zuschauern zu einem positiven Feedback, unter anderem im aktuellen Sportstudio. Die europäische Hall of Fame der Kampfkünste nahm ihn in Belgrad vor großer Kulisse für seine Erfolge auf. Als Sportler des Jahres in Mülheim-Kärlich und auch Träger der Ehrennadel des Sports von Koblenz wurde er in seiner Heimatstadt geehrt. In sechs verschiedenen internationalen Kampfkunst-Fachmagazinen zierte er das Titelblatt. Den begehrten amerikanischen Joe Lewis Eternal Award erhielt er aus Atlanta in Georgia sowie den Titel Instructor of the Year vor toller Kulisse in München. In Koblenz absolvierte er mit Erfolg bereits mehrere Kampfkunst-Benefiz-Seminare und Kinder-Championships. Den Erlös spendete er an das Kinderhospiz Koblenz und der Internationalen Children Help.

Die nächste Benefiz-Veranstaltung findet am 23. Oktober in Koblenz statt. Voll motiviert sieht er sich für seine sportliche Zukunft als amtierender Bundestrainer der ITF-Germany und auch als Trainer in der Willems Kampfkunst Akademie (WKA-Koblenz) für weitere Aufgaben gewachsen. Bernie Willems, ein Leben für den Sport!