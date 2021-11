700 Euro für Gülser Kinder

Der Männergesangverein organisiert anlässlich seines 130-jährigen Bestehens in Zusammenarbeit mit Lotto-Rheinland-Pfalz am 10. Juli 2022 ein Konzert der Mainzer Hofsänger in der katholischen Kirche St. Servatius in Güls. Der gesamte Erlös dieses Konzertes geht an den Förderverein der Grundschule Güls. August Hollmann, der mit seiner Familie in Bisholder einen Geflügelhof betreibt, musste nicht lange überlegen: „Das Geld ist bei den Gülser Kindern gut angelegt und ist eine Investition in die Zukunft unseres schönen Stadtteils Güls.“