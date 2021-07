500 mal Lebensretter ausgebildet

DRK-Notfallsanitäter Richard Gimbel zeigt stolz seine Medaille. DRK-Mittelrhein DRK-Notfallsanitäter Richard Gimbel beim Notfalltraining. DRK-Mittelrhein DRK-Geschäftsführer Volker Grabe und Richard Gimbel vor dem Intensivtransportwagen (ITW). DRK-Mittelrhein

Vom Kreislaufzusammenbruch über einen Herzinfarkt bis hin zur allergischen Reaktion: Im Klinik-, Praxis- oder Pflegealltag kann so ziemlich jede Notfallsituation eintreten. Auch niedergelassene Ärzte und in der Klinik tätige Ärzte mit Krankenpflegepersonal sowie Mitarbeiter in Arztpraxen verschiedenster Fachrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen oder Hebammen müssen geschult werden, um Notfallpatienten nach den neuesten Richtlinien der Notfallmedizin so lange zu versorgen, bis der Rettungsdienst oder bei Notfällen im Krankenhaus die entsprechenden Kollegen eintreffen.

Für das Deutsche Rote Kreuz Mittelrhein gibt Richard Gimbel, 54 Jahre, Lehrrettungsassistent und Praxisanleiter für Notfallsanitäter aus Leidenschaft, dazu spezielle Notfalltrainings und sogenannte Mega-Code-Trainings. Anhand von praktischen Übungen werden die Teilnehmer mit den gängigen Notfallsituationen vertraut gemacht und hinsichtlich des richtigen Handelns geschult. Auch das Atemwegsmanagement, der Einsatz des Defibrillators oder der Umgang mit speziellen Notsituationen (zum Beispiel bei Kindernotfällen und mit dem entsprechenden Notfallequipment) werden den Teilnehmern näher gebracht.

Nach bereits 22 Jahren absolvierte Gimbel nun sein 500. Notfallseminar und zeigt sich motiviert: „Neben den inhaltlichen Fragen zu Änderungen in der Notfallmedizin und dem Besprechen von den aktuellen Leitlinien der Maßnahmen, wird es auch in Zukunft mein Ziel sein jedem Arzt mit seinem Team die Möglichkeit zu geben regelmäßig an realitätsnahen, computergestützten Phantomen die Reanimation zu üben und fachliches Feedback über die ergriffenen Maßnahmen zu geben.“ Besonders stolz ist Gimbel dabei, dass die Kurse seit neuestem mit videounterstützter Intubation angeboten werden können. Ein Novum, auf dem neuesten Stand der Technik. Der Geschäftsführer des DRK-Mittelrheins, Volker Grabe, bedankte sich nun persönlich für die wertvolle und fachlich kompetente Unterstützung „Wir und vor allem auch unsere Seminarteilnehmer, schätzen Herrn Gimbels Fachexpertise und freuen sich immer wieder auf den spannenden Unterricht mit aktuellstem Input.“

Die Breitenausbildung des DRK-Mittelrhein berät Sie gerne umfassend zu allen Lehrgängen und erstellt selbstverständlich auf Wunsch auch ein individuelles Angebot, das auf Ihre persönlichen Vorstellungen und Ihren Bedarf zugeschnitten ist. Die Mitarbeiter der Ausbildungsabteilung freuen sich über eine Kontaktaufnahme und Anmeldungen unter Telefon 0261/406 36 71 oder per Mail an ausbildung@drk-mittelrhein.de.