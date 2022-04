500 Euro bei „Waffeln gegen Waffen“: Erfolgreiche Spendenaktion im Supermarkt

Die Aktion stellte eine gelungene Zusammenarbeit der Realschule plus und FOS plus Untermosel mit dem heimischen REWE- Markt dar.

„Waffeln gegen Waffen – Kuchen gegen Krieg“: So tauften die Wahlpflichtfächer „Erste Hilfe“ und „Schülerfirma“ der Realschule plus und FOS Untermosel ihre Hilfsaktion, die Lehrer Jens Müller mit ihnen in Zusammenarbeit mit dem REWE Kobern-Gondorf zugunsten der Ukraine organisierte. So verkauften die Schüler selbstgebackene Waffeln im Markt, nachdem die Wetterlage einen Stand auf dem dortigen Parkplatzgelände verhinderte. Dabei kamen sie auf die stolze Summe von 500 Euro.

“An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an all die Käufer unserer Waffeln sowie an die Marktleiterin Frau Krämer und ihr Team vom REWE Markt, die diese Aktion ermöglicht und zudem noch mit Sachspenden unterstützt haben", bedankt sich Jens Müller. Die Spendensumme wird der Aktion Direkthilfe in Koblenz übergeben. Bereits die Sachspendensammlung vor einigen Wochen wurde dieser Aktion zur Verfügung gestellt.