50 Jahre Kampf für die Menschenrechte

Mit einer großen zweitägigen Veranstaltung in Koblenz haben die beiden Gruppen deutlich gemacht, dass Menschenrechtsverletzungen in vielen Ländern immer noch an der Tagesordnung sind. Kürzlich waren die Mitglieder von Amnesty International mit dem Amnesty-Mobil auf dem Zentralplatz vertreten und haben dort die Passanten über Menschenrechte informiert. „Ein besonderes Thema ist für uns der Klimaschutz, der zugleich auch Menschenrechtsschutz bedeutet“, erklärt Klaus Haars, Gruppensprecher von Amnesty Koblenz.

Viele Bürger haben sich an den beiden Tagen mit Postkarten für politisch verfolgte eingesetzt, darunter auch eine bedrohte Umweltschützerin aus Kolumbien. Auch Vertreter politischer Parteien haben sich über die Forderungen von Amnesty International zur Bundestagswahl informiert.