50 Jahre Gymnasium auf der Karthause – Diesmal allerdings ganz anders

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:10 Uhr

Genauer gesagt zu verabschieden. Denn küzlich, nach einem turbulenten Corona-Halbjahr in den Schulen, wurden langjährige Kollegen verabschiedet: 25, 20 und fünf Jahre Gymnasium auf der Karthause sammelten sich dabei an, in der Summe also 50 Jahre.

Nach nur fünf Jahren zieht es Oberstudiendirektor Dirk Müller aus familiären Gründen etwas weiter in den Süden des Landes. Er wird Schulleiter an einem Gymnasium in der Landeshauptstadt Mainz. Wir wünschen ihm dafür alles Gute und danken ihm für die geleistete Arbeit, ganz besonders für eine unvergessliche 50-Jahrfeier an unserem Gymnasium. Zu Beginn des kommenden Schuljahrs wird der erste Stellvertreter Dirk Zerwes während der Vakanz die Aufgaben als Schulleiter übernehmen.

Des Weiteren noch die 20 Jahre Dienstzeit für unsere hochgeschätzte, langjährige Kollegin Marlu Krauß. Mit ihr geht nicht nur eine passionierte Naturwissenschaftlerin von unserer Schule, sondern auch die gute Seele unseres Kollegiums. Vor allem wird man ihre pointierten Kommentare vermissen, wenn sie nun in ihren (Un)Ruhe(zu)stand eintritt. Auch ihr wünschen wir alles Liebe und Gute für neue Aufgaben und herrliches Gartenwetter für den Einsatz ihres grünen Daumens.

Bleibt zum Schluss noch die Zahl 25. Ein Vierteljahrhundert prägte Thomas Messemer-Friebe als MSS-Leiter das Geschehen am Gymnasium auf der Karthause. Er wird nun ebenfalls pensioniert und tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Mit ihm verlässt uns nicht nur eine Institution unserer Schule, sondern auch ein erfahrener Lotse tritt von Bord, der auch in unruhigen Zeiten stets sicher navigierte. Ihm wünschen wir ebenfalls alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben.

Trotz Corona-Zeiten und den damit verbundenen Hygienevorschriften und Sicherheitsbestimmungen konnten im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit nicht nur die oben genannte Kollegin und die genannten Kollegen verabschiedet werden, sondern auch weitere Lehrer, die sich neuen Herausforderungen stellen werden. Wir möchten uns ebenfalls bei Frau Janzen, Frau Rahn und Herrn Strub für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Abschließend wünschen wir für die neuen Lebensabschnitte alles Gute und vor allem aber Gesundheit. Auf die nächsten 50 Jahre Gymnasium auf der Karthause.

Bericht von Christian Nadler