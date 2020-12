44 Orangeriebäume stehen wieder vor dem Kurfürstlichen Schloss

Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 13:23 Uhr

„Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, wenn die Orangeriebäume, bestens gepflegt von den Stadtgärtnern, nach der kalten Jahreszeit wieder an ihre angestammten Plätze kommen. Die Apfelsinen-, Granatapfel-, Zitronen- und Feigenbäume bieten einen nicht nur einen prächtigen Anblick. Die Apfelsinenbäume stehen gerade in voller Blüte und verströmen einen betörenden Duft. Wir BUGA-Freunde Koblenz hatten in den Jahren 2016 und 2017 in zwei Spendenaktionen 40 Bäume mit den passenden Pflanzgefäßen angeschafft. Um die Mittelachse zum Schloss noch ein wenig mehr zu betonen, konnten wir Dank freundlicher Unterstützung von Spenden in diesem Jahr noch vier weitere Bäume anschaffen. Einen Baum aus dem Erstbestand ersetzten wir, denn er wurde im letzten Sommer durch Vandalismus stark beschädigt. Dieser Baum wird nun in der Stadtgärtnerei gepflegt und sicher wieder irgendwann in einem vitalen Zustand den Weg in die BUGA-Parks finden,“ sagt Anna Maria Schuster, Geschäftsführerin der BUGA-Freunde Koblenz.