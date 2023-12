220 Menschen feierten Heiligabend in Gemeinschaft

Caritas, katholische und evangelische Gemeinden luden zu besinnlichen Stunden in den Klangraum des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums ein.

Mehr als 40 ehrenamtlich engagierte Menschen sorgten vor und hinter den Kulissen für eine stimmungsvolle Gemeinschaftsfeier. Foto: Konstantin Wagner

Heiligabend in Gemeinschaft: Bereits seit 1969 gibt es in Koblenz diese besondere Veranstaltung. Alleinlebende Frauen und Männer, Senioren, alleinerziehende Eltern mit ihren Kindern, Menschen ohne festen Wohnsitz: 220 Gäste folgten der Einladung des Caritasverbandes sowie der katholischen und evangelischen Gemeinden aus Koblenz zu besinnlichen Stunden im Klangraum des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums. „Ich freue mich jedes Jahr auf diesen wunderschönen Nachmittag, für mich das schönste Weihnachtsgeschenk.“ Mit diesen Worten bedankte sich eine 89-jährige Witwe, die gemeinsam mit ihrer Nachbarin seit langer Zeit an der Veranstaltung teilnimmt.

Besinnliche Atmosphäre und weihnachtliche Stimmung

Heiligabend in Gemeinschaft: 220 Menschen freuten sich über besinnliche Stunden im Klangraum des Cusanus Gymnasiums. Foto: Konstantin Wagner

Der geschmückte Weihnachtsbaum und schöne Tischdekoration sorgten für eine festliche Atmosphäre. Der evangelische Theologe Paul Sörgel sprach geistliche Worte zum Fest und trug weihnachtliche Texte vor. Berührende Momente gab es im Klangraum, als die Gäste einstimmten und gemeinsam bekannte Weihnachtslieder sangen. Hermann Trapp führte durch das Programm. Zauberer Andino begeisterte die kleinen und großen Gäste. Für musikalische Weihnachtsstimmung sorgten Blechbläser der Rheinischen Philharmonie, Marina Stivak am Klavier sowie Daniel Ferber mit Koblenzer Mundart.

Traditionell war mit leckeren Würstchen und Kartoffelsalat, Kaffee, Kuchen und Torten sowie alkoholfreien Getränken für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Am Ende erhielt jeder Gast eine Geschenktüte, liebevoll gestaltet von Kindern aus den vier Kitas der Koblenzer Caritas und prallgefüllt mit weihnachtlichen Leckereien.

Ehrenamtliches Engagement und zahlreiche Unterstützer

„Die Freude und Dankbarkeit unserer Gäste ist für alle engagierten Menschen die schönste Motivation, diese festlichen Stunden zu organisieren“, sagte Caritas-Mitarbeiterin Mariella Wagner. „Wir bedanken uns bei allen Privatpersonen, Spendern und Unternehmen für die langjährige Treue und erneut großartige Unterstützung.“

Ein besonderer Dank gilt dem Bischöflichen Cusanus-Gymnasium für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie den mehr als 40 ehrenamtlich Helfenden, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Alle Helfer und Förderer bescherten den Gästen schöne und besinnliche Stunden an diesem Heiligabend in Gemeinschaft.

Pressemitteilung: Caritasverband Koblenz