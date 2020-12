101 Abschlusszeugnisse an der „Clemi“

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 09:58 Uhr

101 Schüler an der Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus haben jetzt ihre wohlverdienten Abschlüsse ausgehändigt bekommen. Aufgrund der Coronakrise verzichtete die Schule allerdings darauf, eine große Abschlussfeier, wie das in den Vorjahren der Fall war, zu veranstalten. „Wir hatten bei den Entlassfeiern in den vergangenen Jahren immer rund 500 Personen in der Turnhalle. Eine solche Veranstaltung konnten wir angesichts der geltenden Abstands- und Hygieneregeln dieses Mal leider nicht organisieren“, erklärte Schulleiter Achim Schmitz.

Schnell war die Entscheidung in der „Clemi“ gefallen, im Rahmen einer kleinen Abschlusszeremonie allen Schülern die Möglichkeit zu geben, sich vor den Sommerferien noch einmal als ganze Klasse zu sehen und diesen besonderen Moment auch gemeinsam zu erleben. Und so gelang es unter der Wahrung aller Abstandsregeln auf dem Moselschulhof eine feierliche Atmosphäre zu schaffen. Passend zur derzeit grassierenden Corona-Pandemie das Motto des Abschlussjahrgangs 2020: „Mit Abstand die Besten“. Die insgesamt fünf Abschlussklassen waren nach und nach eingeladen, ihre Zeugnisse entgegenzunehmen. Nachdem die jeweiligen Klassenleiter ihre Klassen willkommen geheißen hatten, ergriff Schulleiter Achim Schmitz das Wort und gab den Neunt- und Zehntklässlern einige Ratschläge mit auf den Weg. „Euer Motto ´Mit Abstand die Besten´ zeugt von einer gesunden Portion Selbstbewusstsein. Das freut uns Lehrer, denn unser Ziel war es, euch zu mündigen Bürgern zu erziehen, also zu jungen Menschen, die in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen, Dinge kritisch zu hinterfragen und Alternativen aufzuzeigen.“ Eine Besonderheit in diesem Jahr: Im Anschluss an die Zeugnisübergaben ließen die Entlassschüler Luftballons steigen. An ihnen waren Karten befestigt, die individuelle Wünsche der Absolventen für ihre Zukunft enthielten.

Höhepunkt der Feierstunden war natürlich die Übergabe der Abschlusszeugnisse. Klassen- und Schulleitung nutzten die Gelegenheit, einige Schüler wegen ihrer herausragenden Leistungen beziehungsweise ihres außerordentlichen Engagements zum Wohle der Mitschüler in ihrer Klasse auszuzeichnen. Buchpreise erhielten Rinor Cena und Ayleen Stawowy (beide Klasse 9c), Arthur Lück und Giuliano Maier (beide Klasse 9d), Mike Gerliz und Maryan Adan (beide 10a), Tasmiha Hussain und Delia Gara (beide 10b) sowie Alexander Koop und Emil Bayramov (beide 10c).

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde Nico Freudenberg (9c) und Jenny Luu (10a) zuteil. Schulleiter Achim Schmitz überreichte den beiden Urkunde und Buchpreis des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. Mit dieser Ehrung werden alljährlich Schüler gewürdigt, die sich durch ihr langjähriges Engagement zum Wohle der gesamten Schulgemeinschaft verdient gemacht haben.

Folgende Schüler haben an der „Clemi“ einen Abschluss geschafft: Klasse 9c, Klasse 9d, Klasse 10a, Klasse 10b und Klasse 10c.