100 Weckmänner für die Kita Sankt Kastor

Der November ist für die Kinder im Kindergarten Sankt Kastor in der Altstadt von Koblenz immer ein besonderer Monat, denn es heißt mal wieder: Laternen basteln, Lieder singen, Weckmänner essen, die Martinsgeschichte hören und durch ein Nachspielen sicht- und wahrnehmbar zu machen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Eltern durften nicht teilnehmen, es gab keinen Gottesdienst in der Basilika, keinen Umzug durch die Altstadt und kein riesiges Martinsfeuer am Deutschen Eck. Also alles anders und mit Abstand wegen der Corona-Pandemie.

Um diese Traditionen trotz abgesagtem Martinsumzug für die Kita-Kinder erlebbar zu machen und zu feiern, hatten die Erzieher des Kindergartens Sankt Kastor in der Koblenzer Altstadt kürzlich alle Kindergartenkinder am späten Nachmittag zum Sankt Martinsfest eingeladen.

Die Kinder bildeten zu Beginn der Veranstaltung einen kleinen Martinsumzug und gingen, mit den in der Kita zuvor selbstgebastelten Laternen, in der Kita und auf dem Außengelände zum Martinsfeuer. Auch ein Sankt Martin führte den Umzug an. Die Kinder zeigten stolz ihre Textsicherheit beim Singen der Martinslieder. Als besonderer Glanzpunkt wurden schließlich etwa 100 frisch gebackene, süß duftende Weckmänner, die in einer großzügigen Aktion von der Bäckerei Kugel gespendet wurden, an die Kinder überreicht. Die Kinderaugen strahlten zu diesem Zeitpunkt natürlich mit den Laternen um die Wette. Um 17 Uhr war es für die Eltern dann an der Zeit, die müden Laternenträger abzuholen.

Besonders zu erwähnen und zu danken ist zum einen dem hoch engagierten Team der Erzieher, das mit seinen Ideen und seiner Kreativität trotz Absage des offiziellen Umzuges ein Sankt Martinsfest für alle Kinder des Kindergartens Sankt Kastor möglich gemacht hat und zum anderen natürlich Herrn Kugel und seinem Team, das mit der Spende von 100 Weckmännern die Kinderaugen im Kindergarten Sankt Kastor zum Strahlen brachte.