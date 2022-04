100 Konservendosen für die Ukraine

Die rund 100 Schülerinnen und Schüler der Grundschule waren aufgerufen, je eine Dose mit Lebensmitteln in die Schule mitzubringen. Der Leitgedanke dabei war: Solidarität, Empathie und Unterstützung zu zeigen, um das Leid in der Ukraine ein wenig zu lindern und die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Gerade jetzt brauchen die Menschen unsere Unterstützung und Lebensmittel sind eben das Allerwichtigste.

Die Konservendosen wurden in der letzten Schulwoche vor den Osterferien von den Kindern und deren Familien gespendet und gesammelt und in der Mehrzweckhalle in Form des Friedenszeichens angeordnet. Die Kinder versammelten sich um das Friedenszeichen, um kurz innezuhalten. Gemeinsam wurde im Rahmen einer Friedensandacht ein Gebet gesprochen und ein Friedenslied für die Menschen im Kriegsgebiet gesungen, um ihnen Hoffnung zu schenken.

Danach wurden die 136 Konserven verpackt und von Mario Neideck aus Mülheim-Kärlich und seinem „Helferteam“ vom Rhein Dnipro, Deutsch-Ukranischen Verein, an der Mehrzweckhalle abgeholt, um die Hilfsgüter auf die „Reise zu den Menschen zu schicken“, die sie so dringend benötigen. Ein „herzliches Dankeschön“ geht an alle Spender, Helfer und Unterstützer dieser Aktion.