Zwölfjährige bei Zusammenstoß von Festumzugswagen verletzt

Speyer (dpa/lrs). Ein zwölfjähriges Mädchen ist beim Unfall von zwei Festumzugswagen auf einem Volksfest in Speyer schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit einem Bein zwischen beiden Wagen eingeklemmt, sagte ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen. Die Zwölfjährige kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zwei Umzugswagen waren den Angaben zufolge auf dem Brezelfest leicht zusammengestoßen. Das Kind hatte ihre Beine von einem der Wagen herunterbaumeln lassen, sagte der Sprecher. Das Mädchen befinde sich in stabilem Zustand, hieß es.