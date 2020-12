Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 03:50 Uhr

Frankenthal

Zwölfeinhalb Jahre Haft nach Stich in Hals

Wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Frankenthal einen 23-jährigen Mann zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das teilte ein Justizsprecher am Montag mit. Das Gericht in der pfälzischen Stadt sah es als erwiesen an, dass der Deutsche einen 18-Jährigen so schwer verletzte, dass dieser an den Folgen starb. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.