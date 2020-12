Zwölf neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 12:30 Uhr

In den meisten Regionen bleiben die Fallzahlen auf niedrigem Niveau. In einem Betrieb in der Eifel ist es zu mehreren Infektionen gekommen. Jetzt bemüht sich das Gesundheitsamt des Kreises, die Infektionskette zu unterbrechen.

Mainz (dpa/lrs). Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn um 12 auf 7318 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 238 (Stand 10.30 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mitteilte. Aktuell sind 265 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Eine überdurchschnittliche Zahl von Neuinfektionen gibt es im Kreis Bitburg-Prüm. Dort registrierte das Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen 21 neue Fälle pro 100 000 Einwohner. Bei neun Mitarbeitern eines mittelständischen Betriebes und bei fünf weiteren Menschen sei die Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden, teilte der Kreis am Montag mit. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versuchten über die Kontaktermittlung, Infektionswege nachzuvollziehen und zu unterbrechen und damit weitere Neuinfektionen zu vermeiden. „Gerade die Erleichterung über die Lockerungen in den letzten Tagen darf nicht dazu führen, dass mit Leichtfertigkeit die Verbreitung des Virus ermöglicht wird“, mahnte die Kreisverwaltung.

In der Liste der sogenannten Inzidenz mit Fällen auf 100 000 Einwohner in der zurückliegenden Woche liegen die Stadt Kaiserslautern mit 15 und der Kreis Trier-Saarburg mit 11 neuen Fällen auf den Plätzen zwei und drei. In 11 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen – 6815 oder 93,1 Prozent der bestätigten Infizierten.