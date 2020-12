Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Zwölf Flüchtlinge aus Griechenland nach Rheinland-Pfalz

20 Familien mit behandlungsbedürftigen Kindern von den griechischen Inseln sind am Mittwoch in Deutschland gelandet. Von den insgesamt 91 Menschen werden drei Familien – insgesamt zwölf Geflüchtete – in Rheinland-Pfalz aufgenommen, wie das Integrationsministerium von Anne Spiegel (Grüne) in Mainz mitteilte. Ursprünglich hätten mit demselben Flug auch 40 unbegleitete Minderjährige nach Deutschland gebracht werden sollen, davon zwei nach Rheinland-Pfalz.