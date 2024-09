Fußball: 2. Bundesliga, 6. Spieltag, SV Elversberg - Hamburger SV in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Semih Sahin (SV Elversberg, l) und Jonas Meffert (Hamburger SV) im Kampf um den Ball. (zu dpa: «Zweitligist Elversberg verlängert mit Sahin»)

Fußball: 2. Bundesliga, 6. Spieltag, SV Elversberg - Hamburger SV in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Semih Sahin (SV Elversberg, l) und Jonas Meffert (Hamburger SV) im Kampf um den Ball. (zu dpa: «Zweitligist Elversberg verlängert mit Sahin») Foto: DEFODI Images/DPA

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Semih Sahin verlängert. Wie die Saarländer mitteilten, bleibt der Mittelfeldspieler bis Sommer 2027 an der Kaiserlinde. «Was wir hier gemeinsam in den vergangenen Jahren erreicht haben, hat Spuren hinterlassen. Ich fühle mich in Elversberg sehr wohl, und es ist ein schönes Gefühl, die Erfolgsgeschichte mit dem Verein zu erleben und in Zukunft weiterzuschreiben», sagte der 24-Jährige.

Sahin war im Sommer 2021 zur SVE gekommen und hat sich zu einem der Leistungsträger entwickelt. Mittlerweile hat Sahin 101 Pflichtspiele für den Verein bestritten. «Semih hat eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft eingenommen und strahlt auf dem Platz eine hohe Souveränität und Sicherheit aus. Mit seiner technischen Versiertheit, aber auch mit seiner Arbeits- und Einsatzbereitschaft ist er hier zu einem Führungsspieler gereift», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.