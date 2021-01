Bad Ems

Zweiter Lockdown belastet Tourismus erneut deutlich

Der Anfang November verhängte zweite Corona-Lockdown hat den Tourismus in Rheinland-Pfalz erneut einbrechen lassen. Die Gästezahlen im vergangenen November lagen um 85 Prozent und die Übernachtungen um 74 Prozent unter dem Vorjahreswert, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mit.