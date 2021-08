Offenbach

Zweite Augusthälfte startet an Rhein, Mosel und Saar kühler

In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter zum Wochenwechsel voraussichtlich unstet und dabei immer wieder regnerisch. Wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag mitteilten, dürfte es am Sonntag in beiden Bundesländern zunächst teils sonnig und meist trocken werden. Am Nachmittag und am Abend steige dann das Schauer- und Gewitterrisiko in der Südpfalz leicht an. Die Temperaturen am Nachmittag liegen dem DWD zufolge bei etwa 25 Grad in der Eifel und 30 Grad in der Pfalz sowie entlang der Saar.