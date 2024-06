Hoppstädten-Weiersbach

Verkehr

Zweijähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Eine Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein zweijähriger Junge ist bei einem Unfall in Hoppstädten-Weiersbach (Kreis Birkenfeld) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend, als das Kind eine Straße überqueren wollte und von einem Auto erfasst wurde. Dabei wurde der Junge laut Polizeiangaben mehrere Meter über den Asphalt geschleudert. Er wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.