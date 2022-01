Neunkirchen

Zweifamilienhaus in Neunkirchen in Flammen: Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Neunkirchen im Saarland vermutet die Polizei eine vorsätzliche Tat. Die drei im Schlaf von den Flammen überraschten Hausbewohner – ein Paar im Alter von 20 und 22 Jahren sowie eine 91 Jahre alte Frau – konnten sich in der Nacht zum Samstag unverletzt retten, wie die Polizei mitteilte.