Zwei verletzte Soldaten in Koblenz auf Intensivstation

Zwei von insgesamt zwölf bei dem Anschlag in Mali verletzten Bundeswehrsoldaten sind derzeit auf der Intensivstation des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz. „Beide sind in einem erfreulich stabilen Zustand“, sagte Oberstarzt Michael Braun, Klinischer Direktor im Zentralkrankenhaus, am Montag in Koblenz. Beide seien wach und ansprechbar. Erwin Kollig, ebenfalls Klinischer Direktor und Oberstarzt, sagte, die Verletzungen der anderen sechs Soldaten, die ebenfalls in Koblenz im Krankenhaus liegen, seien sehr unterschiedlich. Einer könne eventuell schon Ende dieser Woche die Klinik wieder verlassen, ein anderer werde vermutlich mehrere Woche oder mehrere Monate bleiben müssen.