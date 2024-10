Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht. Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in im Landkreis Mayen-Koblenz verletzt worden. (zu dpa: «Zwei Verletzte bei Zusammenstoß im Landkreis Mayen-Koblenz»)

Kettig (dpa/lrs). Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos in Kettig (Landkreis Mayen-Koblenz) verletzt worden. Eine 23-Jährige war am Dienstagabend auf einer Auffahrt zur B9 aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen frontal mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Beide wurden verletzt, die Frau schwer. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.