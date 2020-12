Bad Breisig

Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bad Breisig

Beim Brand einer Wohnung in Bad Breisig am Rhein haben zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden am späten Freitagabend von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr mit einer Drehleiter aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die leicht verletzten Menschen kamen in ein Krankenhaus. Die vom Brand beschädigte Wohnung ist zurzeit nicht mehr bewohnbar, zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.