Frankenthal

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Frankenthal (Pfalz) sind zwei Autofahrer verletzt worden. Das teilte die Polizeiautobahnstation Ruchheim am Freitag mit. Demnach lenkte einer der Männer sein Fahrzeug an der Anschlussstelle Frankenthal über den rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Dabei sei er mit einem Wagen zusammengestoßen, den er wohl übersehen habe, hieß es. Auch auf den Sattelzug prallte das Fahrzeug demnach. Die beiden Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt, einer der Männer wurde in eine Klinik gebracht. Die Autos wurden stark, der Sattelzug leicht beschädigt.