Heidesheim

Zwei Verletzte bei Kollision von SUV und Kleinwagen

Auf der A63 ist es am Sonntagabend in der Nähe von Heidesheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem SUV und einem Kleinwagen gekommen. Beide Fahrerinnen seien leicht verletzt und in ein Krankenhaus in Mainz gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Autos wurden durch die Kollision schwer beschädigt. Der Kleinwagen schleuderte den Angaben zufolge nach dem Zusammenstoß in die Mittelleitplanke. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Wie es zu dem Unfall auf der Strecke in Fahrtrichtung Mainz kam, war zunächst unklar.