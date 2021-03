Idar-Oberstein

Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) hat die Feuerwehr zwei verletzte Bewohner aus dem Haus gerettet. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar, teilte die Polizei mit. Der Brand sei am Sonntagmittag im Stadtteil Hammerstein ausgebrochen. Auch zwei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Zur Brandursache und der Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.